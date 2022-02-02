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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Большинство украинцев выступают за возвращение ОРДЛО в состав Украины на прежних условиях – опрос

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13% опрошенных не против предоставления ОРДЛО автономии
13% опрошенных не против предоставления ОРДЛО автономии
Фото: depositphotos.com

54,3% украинцев выступают за возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины на тех же условиях, что и до войны. Об этом свидетельствуют опубликованные 2 февраля результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

13% опрошенных не против предоставления ОРДЛО автономии.

9,6% граждан считают, что эти территории должны вернуться в состав Украины, получив больше независимости от Киева.

3,1% респондентов думают, что ОРДЛО необходимо войти в состав РФ, а 2,7% – что они должны стать независимыми государствами.

Еще 17,3% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился 17–22 декабря 2021 года среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). 2 декабря прошлого года Рада продлила закон об особом статусе ОРДЛО до конца 2022 года.

В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, оккупация, аннексия, боевики, украинцы, война на Донбассе, ОРДЛО
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