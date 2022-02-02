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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба исключил предоставление Украиной особого статуса ОРДЛО

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Ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны, отметил Кулеба
Ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны, отметил Кулеба
Фото: EPA

Украина не будет давать временно оккупированным РФ территориям Донбасса особый статус и право вето, как этого требуют в Москве. Об этом в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Журналист издания спросил у Кулебы, готова ли Украина предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям, чтобы они фактически имели право вето на стратегические решения украинской власти.

Глава МИД ответил, что "ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны".

По словам Кулебы, это "высечено на камне", поэтому "никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет".

Министр рассказал, что Украина проводит реформу децентрализации, а также готова работать над реализацией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

Но Минские договоренности начинаются с вопросов безопасности, напомнил Кулеба, а политическая часть "там стоит лишь на втором месте".

Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности, резюмировал глава МИД Украины.

Президент России Владимир Путин требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила там особый статус Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска.

"Есть в Минских соглашениях – внести изменения в Конституцию [Украины]. Где эти изменения в Конституцию? При этом там [в Минских соглашениях] написано, что они [изменения] должны быть согласованы с представителями [оккупационных администраций] "ЛНР" и "ДНР". Прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений", – сказал Путин на итоговой пресс-конференции 23 декабря прошлого года.

Он заявил, что в Украине "не только не согласовывают, но не вносят никаких предложений по изменениям в Конституцию, отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса".

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). 2 декабря прошлого года Рада продлила закон об особом статусе ОРДЛО до конца 2022 года.

В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Донбасс, оккупация, агрессия, боевики, децентрализация, особый статус Донбасса, Минские соглашения, Дмитрий Кулеба, вето, закон, конфликт, изменения в Конституцию, реформа, ОРДЛО, интервью, власть
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