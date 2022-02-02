Кулеба исключил предоставление Украиной особого статуса ОРДЛО

Ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны, отметил Кулеба Фото: EPA

Журналист издания спросил у Кулебы, готова ли Украина предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям, чтобы они фактически имели право вето на стратегические решения украинской власти.

Глава МИД ответил, что "ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны".

По словам Кулебы, это "высечено на камне", поэтому "никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет".

Министр рассказал, что Украина проводит реформу децентрализации, а также готова работать над реализацией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

Но Минские договоренности начинаются с вопросов безопасности, напомнил Кулеба, а политическая часть "там стоит лишь на втором месте".

Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности, резюмировал глава МИД Украины.

Президент России Владимир Путин требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила там особый статус Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска.

"Есть в Минских соглашениях – внести изменения в Конституцию [Украины]. Где эти изменения в Конституцию? При этом там [в Минских соглашениях] написано, что они [изменения] должны быть согласованы с представителями [оккупационных администраций] "ЛНР" и "ДНР". Прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений", – сказал Путин на итоговой пресс-конференции 23 декабря прошлого года.

Он заявил, что в Украине "не только не согласовывают, но не вносят никаких предложений по изменениям в Конституцию, отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса".