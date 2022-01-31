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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стефанчук о соцвыплатах жителям ОРДЛО Россией: Это влияние на наш суверенитет и территориальную целостность

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Любой гражданин Украины, где бы он ни находился, должен получать максимальную протекториальную защиту со стороны государства Украина, отметил Стефанчук
Любой гражданин Украины, где бы он ни находился, должен получать максимальную протекториальную защиту со стороны государства Украина, отметил Стефанчук
Фото: rada.gov.ua

Распоряжение президента РФ Владимира Путина о соцвыплатах жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами является нарушением суверенитета Украины.

Такое мнение 31 января на брифинге, который транслировал телеканал "Рада", выразил спикер парламента Украины Руслан Стефанчук.

По его словам, "любой гражданин Украины, где бы он ни находился, – это гражданин Украины, он должен получать максимальную протекториальную защиту со стороны государства Украина".

"Что касается какого-либо влияния со стороны других государств, даже на временно оккупированных территориях, это однозначно квалифицируется, как и раздача паспортов, как и аннексия Крыма, как и временная оккупация Донбасса, – это влияние на наш суверенитет и территориальную целостность. Я бы оценил это исключительно так", – сказал Стефанчук.

27 января Путин поручил обеспечить жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые имеют российские паспорта, социальными выплатами.

В МИД Украины потребовали отменить это решение, "направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство".

"Примечательно, что Кремль выбрал момент для этой акции именно во время эскалации ситуации с безопасностью вокруг границ Украины. В то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям", – говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Верховная Рада, Россия, Владимир Путин, Украина, Донбасс, паспорт, социальные выплаты, парламент, суверенитет, ОРДЛО, Руслан Стефанчук, спикер, брифинг, нарушение
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