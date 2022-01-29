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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин поручил обеспечить соцвыплатами жителей ОРДЛО с паспортами РФ

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Путин издал перечень поручений 27 января
Путин издал перечень поручений 27 января
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые имеют российские паспорта, "социальными выплатами". Об этом говорится в перечне поручений Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном на сайте Кремля 27 января.

Путин поручил российскому правительству "рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот".

Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 мая 2022 года.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В мае 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в июле говорил, что речь идет уже о 630 тыс. человек.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия может использовать для нападения на Украину паспортизацию в ОРДЛО.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации главы Минобороны Украины Алексея Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, паспорт, война в Украине, ОРДЛО
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