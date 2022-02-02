65% украинцев убеждены, что Россия первой начала войну на Донбассе – опрос

17,2% респондентов считают, что первыми войну на востоке страны начали украинское правительство и олигархи Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В то же время 17,2% респондентов считают, что первыми войну на востоке страны начали украинское правительство и олигархи.

Еще 17,8% опрошенных затруднились с ответом либо не согласны с обоими вариантами.

Опрос проводился 17–22 декабря 2021 года среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.