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Огнеметчики ВСУ провели боевые стрельбы на Донбассе. Фоторепортаж

Сегодня 15.53
На одном из полигонов в Луганской области, в районе проведения операции Объединенных сил, украинские огнеметчики прошли курс тактической подготовки с боевой стрельбой. Об этом 30 января сообщили на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Военные совершенствовали мастерство стрельбы из реактивных пехотных огнеметов РПО-16, а также повышали свои навыки по тактической подготовке и медицине. "Воины отработали тактические приемы, в частности выбор огневых позиций, движение к огневым рубежам, стрельбу по боевой технике и инженерным сооружениям врага и уход под прикрытием огня стрелкового оружия", – рассказали в Генштабе.
Теги: оружие, Луганская область, стрельба, Генштаб ВСУ, военные, полигон, ВСУ, огнемет
 

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