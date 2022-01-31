Огнеметчики ВСУ провели боевые стрельбы на Донбассе. Фоторепортаж
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
На одном из полигонов в Луганской области, в районе проведения операции Объединенных сил, украинские огнеметчики прошли курс тактической подготовки с боевой стрельбой. Об этом 30 января сообщили
на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Военные совершенствовали мастерство стрельбы из реактивных пехотных огнеметов РПО-16, а также повышали свои навыки по тактической подготовке и медицине. "Воины отработали тактические приемы, в частности выбор огневых позиций, движение к огневым рубежам, стрельбу по боевой технике и инженерным сооружениям врага и уход под прикрытием огня стрелкового оружия", – рассказали в Генштабе.