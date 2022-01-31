Украинский пес-разведчик отгрыз себе лапу, чтобы сбежать из ловушки оккупантов

По словам Белозерской, пес несколько лет служил в разведвзводе морской пехоты, "прошел ППД, полигоны и сектор", жил в блиндаже с другими бойцами, стоял на посту, носил разгрузку, дружил с блиндажными котами.

"Однажды Вася исчез. Видимо, унюхал сучку. Побратимы искали. Подняли дрон и увидели такое, что лучше не видеть. Васька попал в ловушку – прямо перед окопами боевиков запутался в проволоке. Спасти его было почти нереально, потому что туда не пролезешь незаметно", – говорится в сообщении.

По словам военной, разведчики все равно планировали ночью идти эвакуировать пса, но он их опередил.

"Васька пришел. Отгрыз себе лапу и пришел на трех. Не захотел оставаться в плену. Такая судьба... Сейчас Вася на дембеле, его отвезли в деревню к родителям хозяина", – рассказала Белозерская.