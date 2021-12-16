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130 украинских кинологов сдали экзамен, они будут охранять границу. Фоторепортаж

Сегодня 16.11
Более 130 кинологов и их служебные собаки сдали экзамены и отправятся охранять границы Украины. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. "Без этих хвостатых охранников не обходится ни одно подразделение Государственной пограничной службы Украины. А учат четырехлапых пограничников в кинологическом учебном центре", – отметили в релизе. Обучение кинологов длилось около шести месяцев. За это время служебных собак научили выявлять оружие, наркотики, сигареты и задерживать нарушителей.
Теги: МВД, Украина, наркотики, пограничники, кинологи, собаки, нарушители, охрана, границы
 

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