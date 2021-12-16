130 украинских кинологов сдали экзамен, они будут охранять границу. Фоторепортаж
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Более 130 кинологов и их служебные собаки сдали экзамены и отправятся охранять границы Украины. Об этом 16 декабря сообщила
пресс-служба Министерства внутренних дел. "Без этих хвостатых охранников не обходится ни одно подразделение Государственной пограничной службы Украины. А учат четырехлапых пограничников в кинологическом учебном центре", – отметили в релизе. Обучение кинологов длилось около шести месяцев. За это время служебных собак научили выявлять оружие, наркотики, сигареты и задерживать нарушителей.