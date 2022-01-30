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В аэропорту "Борисполь" служебный пес обнаружил почти 2 тыс. наркотических таблеток

 
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В багаже нашли таблетки Decancit SR, содержащие псевдоэфедрин
В багаже нашли таблетки Decancit SR, содержащие псевдоэфедрин
Фото: dpsu.gov.ua

В международном аэропорту "Борисполь" служебный пес помог пограничникам обнаружить багаж с наркотическими веществами. Об этом сообщили 30 января в Госпогранслужбе.

Два украинца, одному из которых 52, второму – 52 года, прибыли рейсом из Шарм-эль-Шейха.

"Однако пройти незамеченными не смогли, ведь на чемоданы этих пассажиров сработала служебная собака. В первом случае собака вынюхала 1 000 таблеток, в другом еще 900", – говорится в сообщении. 

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

В багаже нашли таблетки Decancit SR, содержащие псевдоэфедрин – он относится к прекурсорам, оборот которых в Украине ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля, пояснили в ГПСУ. 

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

В отношении пассажиров составили протокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины "Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля".

Теги: Борисполь, наркотики, аэропорт, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, собаки, пассажиры
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