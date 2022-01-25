В Украине бразильца приговорили к шести годам тюрьмы за перевозку кокаина в желудке

У задержанного в кишечнике оказалось 90 капсул с наркотиком Фото: dpsu.gov.ua

Иностранца задержали в июле 2021 года в пункте пропуска "Борисполь". Тогда в Госпогранслужбе сообщали, что задержали двух иностранцев. У одного из них около одного килограмма кокаина обнаружилось в личных вещах.

Другой же, как выяснили правоохранители, пытался перевезти через государственную границу более одного килограмма кокаина в желудочно-кишечном тракте, проглотив 90 капсул с наркотиком.

"После компьютерной томографии брюшной полости капсулы с опасным наркотиком из кишечника иностранца извлекали медикаментозным путем", – говорится в сообщении.

Задержанный рассказал, что в Бразилии угрожали его семье, поэтому он согласился на выполнение роли так называемого мула – лица, перевозящего в своем желудке за границу наркотические средства или психотропные вещества. Кроме того, ему пообещали денежное вознаграждение.

10 января 2022 года прокуратура направила в суд обвинительный акт по отношению к бразильцу по факту контрабанды (ст. 305, ст. 307 Уголовного кодекса Украины).