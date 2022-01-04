  "Ушел в наркоту и алкоголь". Певец Шура рассказал, как стал "сбитым летчиком" и сколько ампул зашил в заднее место

По словам 46-летнего Шуры, он четыре раза "зашивался" от алкогольной зависимости Фото: shuramedvedev / Instagram

"Я стал сбитым летчиком, когда ушел в наркоту, в алкоголь. Не буду задирать штаны и показывать четыре ампулы у меня в жопе, зашитых от алкоголя. Тяжело, тяжело, тяжело… Четыре раза меня зашивали", – признался Шура.

По словам 46-летнего певца, у него не раз были срывы, когда он вновь возвращался к алкоголю, в итоге решил лечь в больницу и "прокапаться до дна".

"На пятый раз я просто пролежал 12 дней под капельницей. Мы решили прокапаться до дна, прямо сильно прокапаться. Из меня вымыли весь алкоголь. Мы не стали больше зашивать, там места нет зашивать. Я справился", – признался Шура.

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Видео: Super / YouTube