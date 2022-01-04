Бульвар Шоубиз
 
04 января, 2022
 
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"Ушел в наркоту и алкоголь". Певец Шура рассказал, как стал "сбитым летчиком" и сколько ампул зашил в заднее место

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По словам 46-летнего Шуры, он четыре раза "зашивался" от алкогольной зависимости
По словам 46-летнего Шуры, он четыре раза "зашивался" от алкогольной зависимости
Фото: shuramedvedev / Instagram

Российский певец Шура заявил, что потерял популярность и перестал быть одним из самых востребованных артистов из-за своих проблем с алкоголем и наркотиками. Об этом он рассказал в интервью программе "Алена, блин!", которое вышло 30 декабря 2021 года на YouTube-канале Super.

"Я стал сбитым летчиком, когда ушел в наркоту, в алкоголь. Не буду задирать штаны и показывать четыре ампулы у меня в жопе, зашитых от алкоголя. Тяжело, тяжело, тяжело… Четыре раза меня зашивали", – признался Шура.

По словам 46-летнего певца, у него не раз были срывы, когда он вновь возвращался к алкоголю, в итоге решил лечь в больницу и "прокапаться до дна".

"На пятый раз я просто пролежал 12 дней под капельницей. Мы решили прокапаться до дна, прямо сильно прокапаться. Из меня вымыли весь алкоголь. Мы не стали больше зашивать, там места нет зашивать. Я справился", – признался Шура.

ВИДЕО
Видео: Super / YouTube
Контекст:

Шура (настоящее имя – Александр Медведев) родился в Новосибирске 20 мая 1975 года. В девять лет мать отдала его в детский дом, позже его оттуда забрала и сама воспитала бабушка по материнской линии. С 13 лет он начал сам зарабатывать, выступая в ресторанах.

Певец получил широкую популярность в конце 1990-х после исполнения песен "Отшумели летние дожди", "Твори добро", "Холодная луна" и "Ты не верь слезам".

В нескольких интервью Шура признавался, что у него была наркотическая и алкогольная зависимость. В середине 2000-х лечился от онкологии, прошел 18 курсов химиотерапии.

Теги: наркотики, алкоголь, больница, певец, Шура
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