  "Набухалась и сгорела". Шура заявил, что предупреждал о проблемах с алкоголем у Хлебниковой

"Артисты бухают, да. Иногда сильно, как Хлебникова – набухалась и сгорела", – заявил Шура.
По его словам, задолго до пожара он всех в шоу-бизнесе предупреждал, что "Хлебникову надо спасать", но в ответ нарывался на критику.
"Я первый, кто открыл свой рот по поводу нее, что бабу спасать надо! И к чему это привело? Меня обосрала вся наша эстрада, все корреспонденты, что я гоню. Да у меня самого рыльце в пушку, я сам такой же алкаш", – рассказал Шура.
На вопрос, почему же он сам не помог Хлебниковой избавиться от зависимости, Шура ответил: "Меня стали так обсирать сразу, я подумал: ну пошли вы на…"
"Меня все сразу закрыли от нее: мол, она святая, она крутая, она не пьет. Вот, ребята, теперь она не пьет, теперь думаем, как ее спасать и где взять кожу, чтобы пошить ей новое лицо? Это ужасно!" – сказал Шура.
Пожар в квартире 56-летней Хлебниковой произошел вечером 18 ноября 2021 года. Артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии. 19 ноября стало известно, что певица находится в коме.
27 ноября российские СМИ сообщили, что Хлебникова не сможет в ближайшее несколько лет вернуться к концертной деятельности, так как ей предстоят операции по восстановлению кожного покрова на лице.
В начале декабря певицу перевели из реанимации в палату, в 20-х числах стало известно, что Хлебникова перенесла операцию по пересадке кожи.
Шура (настоящее имя – Александр Медведев) родился в Новосибирске 20 мая 1975 года. В девять лет мать отдала его в детский дом, позже его оттуда забрала и сама воспитала бабушка по материнской линии. С 13 лет он начал сам зарабатывать, выступая в ресторанах.
Певец получил широкую популярность в конце 1990-х после исполнения песен "Отшумели летние дожди", "Твори добро", "Холодная луна" и "Ты не верь слезам".
В нескольких интервью Шура признавался, что у него была наркотическая и алкогольная зависимость. В середине 2000-х лечился от онкологического заболевания, прошел 18 курсов химиотерапии.