  "Набухалась и сгорела". Шура заявил, что предупреждал о проблемах с алкоголем у Хлебниковой

Шура: Я первый, кто открыл рот, что бабу спасать надо! Фото: shuramedvedev / Instagram

"Артисты бухают, да. Иногда сильно, как Хлебникова – набухалась и сгорела", – заявил Шура.

По его словам, задолго до пожара он всех в шоу-бизнесе предупреждал, что "Хлебникову надо спасать", но в ответ нарывался на критику.

"Я первый, кто открыл свой рот по поводу нее, что бабу спасать надо! И к чему это привело? Меня обосрала вся наша эстрада, все корреспонденты, что я гоню. Да у меня самого рыльце в пушку, я сам такой же алкаш", – рассказал Шура.

На вопрос, почему же он сам не помог Хлебниковой избавиться от зависимости, Шура ответил: "Меня стали так обсирать сразу, я подумал: ну пошли вы на…"

"Меня все сразу закрыли от нее: мол, она святая, она крутая, она не пьет. Вот, ребята, теперь она не пьет, теперь думаем, как ее спасать и где взять кожу, чтобы пошить ей новое лицо? Это ужасно!" – сказал Шура.

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Видео: Super / YouTube