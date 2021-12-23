Пострадавшая при пожаре в своей квартире певица Хлебникова перенесла операцию по пересадке кожи – СМИ

В публикации отмечается, что проведенная операция будет не единственной и артистке предстоит "не одно оперативное вмешательство". Также известно, что в этом году певица не сможет покинуть больницу, так как процесс восстановления еще не завершен.
Представители Хлебниковой информацию о пересадке кожи пока не комментировали.
Пожар в квартире Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии. 19 ноября стало известно, что певица находится в коме.
27 ноября российские СМИ сообщили, что Хлебникова не сможет в ближайшее несколько лет вернуться к концертной деятельности, так как ей предстоят операции по восстановлению кожного покрова на лице.
В начале декабря певицу перевели из реанимации в палату.