Пострадавшая при пожаре в своей квартире певица Хлебникова перенесла операцию по пересадке кожи – СМИ

Хлебникову госпитализировали в середине ноября, а в начале декабря перевели из реанимации в палату Фото: marina_hlebnikova_official / Instagram

В публикации отмечается, что проведенная операция будет не единственной и артистке предстоит "не одно оперативное вмешательство". Также известно, что в этом году певица не сможет покинуть больницу, так как процесс восстановления еще не завершен.

Представители Хлебниковой информацию о пересадке кожи пока не комментировали.