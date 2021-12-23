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23 декабря, 2021
 
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Пострадавшая при пожаре в своей квартире певица Хлебникова перенесла операцию по пересадке кожи – СМИ

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Хлебникову госпитализировали в середине ноября, а в начале декабря перевели из реанимации в палату
Хлебникову госпитализировали в середине ноября, а в начале декабря перевели из реанимации в палату
Фото: marina_hlebnikova_official / Instagram

Пострадавшая при пожаре в своей московской квартире российская певица Марина Хлебникова перенесла операцию по пересадке кожи. Об этом 23 декабря со ссылкой на собственные источники информации сообщил российский канала РЕН ТВ.

В публикации отмечается, что проведенная операция будет не единственной и артистке предстоит "не одно оперативное вмешательство". Также известно, что в этом году певица не сможет покинуть больницу, так как процесс восстановления еще не завершен.

Представители Хлебниковой информацию о пересадке кожи пока не комментировали.

Контекст:

Пожар в квартире Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии. 19 ноября стало известно, что певица находится в коме.

27 ноября российские СМИ сообщили, что Хлебникова не сможет в ближайшее несколько лет вернуться к концертной деятельности, так как ей предстоят операции по восстановлению кожного покрова на лице. 

В начале декабря певицу перевели из реанимации в палату.

Теги: пожар, здоровье, певица, Марина Хлебникова
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