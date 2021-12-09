"Не пускают никого". Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату

"Марину перевели в палату. Состояние стабилизировалось. К Марине до сих пор не пускают никого, кроме родных", – говорится в посте.

Представители певицы по-прежнему скрывают причины пожара.

"Никто, кроме самой Марины, ее официальных представителей и родственников, не знает всех подробностей и причин. Не верьте слухам", – отмечается в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Хлебникова (@marina_hlebnikova_official)