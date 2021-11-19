Пострадавшая при пожаре в своей квартире российская певица Хлебникова впала в кому. СМИ сообщают, что в ее крови обнаружен алкоголь

"По нашей информации, пострадали кожа лица, туловища, верхние дыхательные пути. Проводится интенсивная терапия. 56-летняя Хлебникова находится на ИВЛ с вазопрессорной поддержкой. По предварительным данным, в ее крови также обнаружен алкоголь. Медики отказываются делать прогнозы относительно выздоровления артистки", – говорится в сообщении.

На странице Хлебниковой в Instagram сообщается, что представители певицы пока не готовы дать информацию о ее состоянии.

"Все мы с вами пребываем в состоянии шока от случившегося, и, естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации. Мы дадим эти комментарии как только сможем", – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Хлебникова (@marina_hlebnikova_official)