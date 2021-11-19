Пострадавшая при пожаре в своей квартире российская певица Хлебникова впала в кому. СМИ сообщают, что в ее крови обнаружен алкоголь

"По нашей информации, пострадали кожа лица, туловища, верхние дыхательные пути. Проводится интенсивная терапия. 56-летняя Хлебникова находится на ИВЛ с вазопрессорной поддержкой. По предварительным данным, в ее крови также обнаружен алкоголь. Медики отказываются делать прогнозы относительно выздоровления артистки", – говорится в сообщении.
На странице Хлебниковой в Instagram сообщается, что представители певицы пока не готовы дать информацию о ее состоянии.
"Все мы с вами пребываем в состоянии шока от случившегося, и, естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации. Мы дадим эти комментарии как только сможем", – говорится в публикации.
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О пожаре в квартире Хлебниковой стало известно вечером 18 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Певица была госпитализирована в тяжелом состоянии. Кроме артистки, в квартире находились еще три человека.
Самая известная песня из репертуара артистки – "Чашка кофею" (1997).