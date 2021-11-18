Смерть четырех детей при пожаре в Хмельницкой области расследуется как невыполнение родительских обязанностей

"Открыто два уголовных производства – по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей) и ст. 166 (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В рамках расследования назначен ряд экспертиз, однако предварительная причина трагедии уже известна – неисправность печного отопления в частном доме, где находились дети – мальчики двух и пяти лет, а также девочки в возрасте семь месяцев и шесть лет.

"Возгорание ликвидировали хозяева дома еще до приезда спасателей, однако, к сожалению, спасти четырех детей не удалось – двое мальчиков и две девочки погибли. Установлено, что возгорание произошло в комнате, где спали дети. Находившиеся в соседней комнате родители не пострадали", – объяснили правоохранители.

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник заявил, что "к этой страшной трагедии привело именно легкомысленное отношение родителей", сообщает УНН.

"Дети находились в отдельной комнате, небольшой, отдельной, где проживали муж с женой. И в этой комнате была открыта печка, из которой шло тепло. И, соответственно, началось в дальнейшем воспламенение комнаты", – рассказал Олейник.

По данным начальника полиции Хмельницкой области Руслана Герасимчука, в день трагедии мужчина пил спиртное и был нетрезв.

"Вечером они поужинали вместе с женой и пошли к себе в комнату, где легли и смотрели телевизор. Причем четверо их детей спали в соседней комнате, где происходило отопление с помощью печки. Находясь в кровати, мужчина уснул, однако позже очнулся от запаха дыма в доме", – объяснил Герасимчук.

По его словам, мужчина начал выносить детей из комнаты, где было много дыма, но спасти их не удалось.