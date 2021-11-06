Во Львовской области при пожаре в лагере ромов погиб младенец – полиция

В полицию обратилась сама мать.

"Как установили правоохранители, в самодельной палатке с деревянным каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой, женщина зажгла самодельную печку и пошла набирать воду к озеру, оставив ребенка без присмотра. Пока матери не было, палатка загорелась и ребенок погиб", – говорится в сообщении.

Полиция задержала женщину и инициировала избрание ей меры пресечения.

Уголовное производство открыто по ст. 166 (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

ТСН уточняет со ссылкой на полицию, что инцидент произошел в лагере ромов.