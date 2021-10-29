В России вынесли приговоры фигурантам дела о пожаре, жертвами которого стали 60 человек

Бывшего гендиректора компании – собственника "Зимней вишни" Юлию Богданову отправили в колонию на 14 лет, управляющую торговым центром Надежду Судденок – на 13,5 лет, технического директора центра Георгия Соболева – на 11 лет, охранника "Зимней вишни" Сергея Антюшина – на восемь лет.
Шесть с половиной лет лишения свободы суд дал Игорю Полозиненко, главе компании, занимавшейся в "Зимней вишне" обслуживанием пожарной сигнализации. Александр Никитин, еще один сотрудник компании, приговорен к пяти с половиной годам колонии.
Также приговоры получили начальник пожарного караула Сергей Генин (пять лет) и руководитель тушения пожара в "Зимней вишне" Андрей Бурсин (шесть лет).
"Медуза" уточняет, что Богданову, Судденок, Соболева и Антюшина осудили по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей; Полозиненко и Никитина – по статье о нарушении требований пожарной безопасности; Бурсина и Генина – по статье о халатности.
Намерение обжаловать приговоры выразили адвокаты Богдановой, Судденок и Антюшина.
Пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло в детской батутной комнате. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе десятки детей.
Изначально Следком РФ открыл уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.
После пожара полиция арестовала более 10 человек. Среди них – собственники и управляющие торговым центром, охранник, а также ответственные за ввод в эксплуатацию пожарной сигнализации и тушение пожара.
Сгоревшее здание начали сносить в мае 2018 года. 21 августа его полностью демонтировали.