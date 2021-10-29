В России вынесли приговоры фигурантам дела о пожаре, жертвами которого стали 60 человек

Пожар в Кемерово произошел в марте 2018 года Фото: ЕРА

Бывшего гендиректора компании – собственника "Зимней вишни" Юлию Богданову отправили в колонию на 14 лет, управляющую торговым центром Надежду Судденок – на 13,5 лет, технического директора центра Георгия Соболева – на 11 лет, охранника "Зимней вишни" Сергея Антюшина – на восемь лет.

Шесть с половиной лет лишения свободы суд дал Игорю Полозиненко, главе компании, занимавшейся в "Зимней вишне" обслуживанием пожарной сигнализации. Александр Никитин, еще один сотрудник компании, приговорен к пяти с половиной годам колонии.

Также приговоры получили начальник пожарного караула Сергей Генин (пять лет) и руководитель тушения пожара в "Зимней вишне" Андрей Бурсин (шесть лет).

"Медуза" уточняет, что Богданову, Судденок, Соболева и Антюшина осудили по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей; Полозиненко и Никитина – по статье о нарушении требований пожарной безопасности; Бурсина и Генина – по статье о халатности.

Намерение обжаловать приговоры выразили адвокаты Богдановой, Судденок и Антюшина.