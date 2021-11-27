Бульвар Шоубиз
 
27 ноября, 2021
 
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СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире

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О пожаре в квартире Хлебниковой стало известно 18 ноября
О пожаре в квартире Хлебниковой стало известно 18 ноября
Фото: marina_hlebnikova_official / Instagram

Пострадавшая во время пожара в своей московской квартире 57-летняя российская певица Марина Хлебникова не сможет в ближайшее несколько лет вернуться к концертной деятельности, так как ей предстоят операции по восстановлению кожного покрова на лице. Об этом 27 ноября со ссылкой на комментарии близких людей из окружения певицы написало российское издание kp.ru.

По словам хирурга НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игоря Шарипова, где находится артистка, Хлебникова во время пожара получила 20% ожогов тела – у нее обгорело лицо, произошел ожог дыхательных путей и интоксикация.

В настоящее время угрозы ее жизни нет, отмечается в публикации. Ожидается, что в ближайшее время ее переведут из реанимации в палату. Певица уже вышла из комы и может самостоятельно дышать.

Официальных комментариев о состоянии певицы ее представители по-прежнему не дают. Причины пожара также не называются.

Контекст:

О пожаре в квартире Хлебниковой стало известно вечером 18 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Певица была госпитализирована в тяжелом состоянии.

19 ноября стало известно, что певица находится в состоянии комы.

Теги: пожар, певица, Марина Хлебникова
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