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20 ноября, 2021
 
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Пожар в квартире Хлебниковой. Певица смогла доползти до окна перед тем, как потерять сознание – СМИ

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По данным СМИ, спасатели нашли Хлебникову без сознания у окна
По данным СМИ, спасатели нашли Хлебникову без сознания у окна
Фото: marina_hlebnikova_official / Instagram

Российская певица Марина Хлебникова после начала пожара в ее квартире пыталась спастись самостоятельно – сотрудники МЧС нашли ее у окна. Об этом 19 ноября сообщило издание "Московский комсомолец".

В тот день – 18 ноября – певица вернулась с гастролей и вечером ушла к себе в комнату на втором уровне. Около 22.40 домочадцы – пожилые родители исполнительницы и 22-летняя дочь Доминика – почувствовали запах гари и поняли, что пожар начался в комнате певицы. По данным СМИ, после вызова пожарных и "скорой" Доминика побежала в комнату матери, стала искать ее, звать.

Певица отвечала дочери из темноты, однако выйти из помещения сама не смогла – к тому времени она уже надышалась угарным газом, отмечает издание. Девушка также побоялась входить в задымленное помещение, но переговаривалась с матерью до приезда спасателей.

Прибывшие спасатели не сразу сориентировались в трехуровневых апартаментах. Но в конце концов нашли певицу возле окна без сознания, куда она, по всей видимости, смогла доползти. Возле сгоревшей постели 56-летней артистки обнаружили зажигалку. Площадь пожара составила 10 м², пишет "Московский комсомолец".

Хлебникову госпитализировали с ожогами и термоингаляционной травмой – она сильно надышалась угарным газом. Ее отца, который по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться, спасатели вынесли на носилках. Сейчас родители Хлебниковой находятся у друзей. Родные исполнительницы признались изданию, что у женщины была привычка курить в кровати.

Контекст:

О пожаре в квартире Хлебниковой стало известно вечером 18 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Певица была госпитализирована в тяжелом состоянии. 

19 ноября стало известно, что певица находится в состоянии комы.

Теги: Россия, пожар, пострадавшие, Марина Хлебникова
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