Представители пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии

"Марина дышит сама, ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет небыстрым, поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений. К ней пускают исключительно семью, никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев, сторонних врачей и уж тем более журналистов у нее не было и не будет в ближайшее время", – говорится в заявлении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Хлебникова (@marina_hlebnikova_official)