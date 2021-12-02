У пострадавшей при пожаре Хлебниковой спустя две недели началось заражение кожи, ее состояние оценивают как стабильно тяжелое – СМИ

"У Хлебниковой началось заражение тканей лица. Врачи диагностировали ожог глаз. Певица до сих пор находится в медикаментозной коме из-за сильных болей. Медики вводят антибиотики, чтобы инфекция не распространялась дальше. Состояние стабильно тяжелое", – говорится в сообщении.

Контекст:

Пожар в квартире Хлебниковой случился вечером 18 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

19 ноября стало известно, что певица находится в состоянии комы.

27 ноября российские СМИ сообщили, что Хлебникова не сможет в ближайшее несколько лет вернуться к концертной деятельности, так как ей предстоят операции по восстановлению кожного покрова на лице. По словам хирурга НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игоря Шарипова, куда госпитализировали певицу, она во время пожара получила 20% ожогов тела – у артистки обгорело лицо, произошел ожог дыхательных путей и интоксикация. Тогда же СМИ писали, что медики готовились перевести артистку из реанимации в палату, так как на тот момент ее жизни ничего не угрожало.