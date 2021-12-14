Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2021
 
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Пожар в квартире Хлебниковой. Певица прервала молчание и записала обращение из больницы спустя почти месяц после госпитализации

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Хлебникову госпитализировали в середине ноября, а в начале декабря перевели из реанимации в палату
Хлебникову госпитализировали в середине ноября, а в начале декабря перевели из реанимации в палату
Фото: marina_hlebnikova_official / Instagram

Пострадавшая при пожаре в своей московской квартире советская и российская певица Марина Хлебникова 14 декабря разместила в Instagram почти 30-секундный аудиофайл, в котором впервые с момента госпитализации рассказала о своем здоровье.

"Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что со мной все будет хорошо", – заявила она. 

Других подробностей артистка не озвучила.

Контекст:

Пожар в квартире Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

19 ноября стало известно, что певица находится в коме.

27 ноября российские СМИ сообщили, что Хлебникова не сможет в ближайшее несколько лет вернуться к концертной деятельности, так как ей предстоят операции по восстановлению кожного покрова на лице. 

В начале декабря певицу перевели из реанимации в палату.

Теги: пожар, здоровье, певица, Марина Хлебникова
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