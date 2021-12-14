Пожар в квартире Хлебниковой. Певица прервала молчание и записала обращение из больницы спустя почти месяц после госпитализации

"Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что со мной все будет хорошо", – заявила она.

Других подробностей артистка не озвучила.

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Контекст:

Пожар в квартире Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

19 ноября стало известно, что певица находится в коме.

27 ноября российские СМИ сообщили, что Хлебникова не сможет в ближайшее несколько лет вернуться к концертной деятельности, так как ей предстоят операции по восстановлению кожного покрова на лице.

В начале декабря певицу перевели из реанимации в палату.