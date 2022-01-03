  Певец Шура рассказал, как заработал почти $400 тыс. в новогоднюю ночь

"Это самая хлебная ночь у нас. Это как у цветочников 8 марта или 1 сентября", – сказал Шура.

По словам 46-летнего артиста, фиксированных гонораров на выступления в праздничную ночь нет.

"Гонорары в новогоднюю ночь у всех разные…. Ну, на 0,5 млн руб. я сделал подороже [около 200 тыс. грн]. Больше не буду ничего говорить, чтобы других не обидеть", – подчеркнул певец.

Он добавил, что в 2021-м отработал четыре концерта в новогоднюю ночь, хотя его личный рекорд – 12 концертов за ночь.

"По две песни в каждом клубе, это все официально зарегистрировано. $380 тыс. я заработал тогда в Санкт-Петербурге за новогоднюю ночь в 1996-м или 1998 году", – признался Шура.

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Видео: Super / YouTube