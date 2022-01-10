Бразилец провез в Украину почти килограмм кокаина в собственном организме

"Гражданин собственноручно заполнил таможенную декларацию в международном аэропорту Борисполь, в которой указал отсутствие на момент прохождения таможенного контроля запрещенных товаров. Однако по результатам проведения комплекса следственных и процессуальных действий противоправные деяния иностранца были прекращены, а почти 1 кг наркотического средства, обнаруженного с помощью специального оборудования, изъято", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры Черкасской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по отношению к бразильцу по факту контрабанды (ст. 305, ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время иностранец находится в следственном изоляторе.