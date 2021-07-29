Суд дал семь лет тюрьмы иностранцу, который в желудке ввез в Украину более 1 кг кокаина

В апреле этого года иностранец контрабандой доставил наркотики в Украину Фото: depositphotos.com

Сообщается, что в апреле этого года мужчина контрабандой доставил наркотики в Украину. В гостиничном номере в Бразилии он проглотил 91 капсулу с кокаином, после чего сразу вылетел в Киев.

При прохождении таможенного контроля в Международном аэропорту Борисполь иностранца осмотрели и с помощью томографии в его желудке обнаружили капсулы. В общем наркокурьер пытался провезти через границу более 1 кг кокаина.

"В связи с тем, что иностранец сотрудничал со следствием, было заключено соглашение о признании виновности, на основании которого он был осужден", – сообщили в Офисе генпрокурора.