В Киевской области правоохранители раскрыли схему поставок кокаина из Латинской Америки

Подозрение в контрабанде наркотического средства в особо крупных размерах получила 40-летняя женщина. По версии прокуратуры, мужчина, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы, организовал группу, в состав которой входило еще два человека.

"Указанная организованная группа создала канал контрабандного перемещения через государственную границу Украины на территорию Киевской области из стран Латинской Америки наркотического средства – кокаина", – объяснили прокуроры.

В прокуратуре Киевской области заявили, что участница группы завербовала женщину, которую в качестве курьера отправили в Бразилию. Там она получила наркотики и привезла их в Украину.

В декабре 2019 года у женщины нашли почти 700 граммов кокаина во время прохождения таможенного досмотра багажа в аэропорту Борисполь, рассказали правоохранители. На черном рынке такая партия стоит почти 2 млн грн. В итоге суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Другим лицам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.