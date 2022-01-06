Во Львове полиция изъяла наркотиков и психотропов почти на 2 млн грн

По данным следствия, 25-летний житель Николаева занимался сбытом наркотиков и психотропных веществ на территории Львова.

"Установлено, что молодой человек с целью прикрытия незаконной деятельности арендовал квартиру, которую использовал как склад для расфасовки запрещенных веществ. Сбывал их оптовыми партиями бесконтактным способом через большие закладки – так называемые "мастерклады", – говорится в сообщении.

Правоохранители по месту временного жительства мужчины провели обыски, во время которых изъяли более 3 кг наркотиков и психтропов (амфетамина, каннабиса, мефедрона, "Альфа-PVP"), 450 таблеток экстази и 68 марок ЛСД, отметили в пресс-службе.

"Кроме того, изъяты электронные весы и средства для фасовки, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты. Стоимость изъятых наркотиков и психотропов по ценам черного рынка составляет почти 2 млн грн", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Ему планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.