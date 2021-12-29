  "Я пробовал фен, грибы, каннабис". Melovin признался, что во время карантина начал употреблять наркотики

"Я впервые это скажу. Я пробовал фен, грибы, я пробовал каннабис – трава. Я часто курил", – признался он.
По словам Melovin, сейчас он является противником употребления наркотиков.
"Мне было очень стремно, и больше не хочу таким заниматься. Это было во время карантина – как-то убить свое сознание от того, что ничего не можешь делать, нет концертов, – рассказала артист. – Безумно не горжусь этим всем, потому что так можно убить свое "я", потерять себя. Поэтому принял решение: "Ну хорошо, я попробовал – листаем дальше". Это ни приводит ни к чему хорошему. Это ужасно. В моем окружении нет ни одного человека, который что-то употребляет. И я понимаю, что если будет такой человек, я ему скажу "пока".
Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".
В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.
В июле 2021 года, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, Melovin совершил каминг-аут – заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ. 3 августа артист признался, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 2011 году – на тот момент ему было 13 лет.