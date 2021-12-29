  "Я пробовал фен, грибы, каннабис". Melovin признался, что во время карантина начал употреблять наркотики

Melovin: Безумно не горжусь этим всем, потому что так можно убить свое "я" Фото: melovin_official / Instagram

"Я впервые это скажу. Я пробовал фен, грибы, я пробовал каннабис – трава. Я часто курил", – признался он.

По словам Melovin, сейчас он является противником употребления наркотиков.

"Мне было очень стремно, и больше не хочу таким заниматься. Это было во время карантина – как-то убить свое сознание от того, что ничего не можешь делать, нет концертов, – рассказала артист. – Безумно не горжусь этим всем, потому что так можно убить свое "я", потерять себя. Поэтому принял решение: "Ну хорошо, я попробовал – листаем дальше". Это ни приводит ни к чему хорошему. Это ужасно. В моем окружении нет ни одного человека, который что-то употребляет. И я понимаю, что если будет такой человек, я ему скажу "пока".

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Видео: DOROTYE / YouTube