  "Я понял, что такое не трахаться, а заниматься любовью". Заявивший о своей бисексуальности Melovin рассказал, как относится к сексу на одну ночь

"В этом году я понял, что такое не трахаться, а заниматься любовью. Это удивительно. Это другое совсем. Когда ты можешь в глаза смотреть и ты любишь, а не просто процесс", – отметил певец.

Он не стал называть имя человека, с которым у него были эти отношения. При этом артист добавил, что очень легко влюбляется.

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Видео: DOROTYE / YouTube