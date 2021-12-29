  "Я понял, что такое не трахаться, а заниматься любовью". Заявивший о своей бисексуальности Melovin рассказал, как относится к сексу на одну ночь

"В этом году я понял, что такое не трахаться, а заниматься любовью. Это удивительно. Это другое совсем. Когда ты можешь в глаза смотреть и ты любишь, а не просто процесс", – отметил певец.
Он не стал называть имя человека, с которым у него были эти отношения. При этом артист добавил, что очень легко влюбляется.
Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".
В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.
В июле 2021 года, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, Melovin совершил каминг-аут – заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ. 3 августа артист признался, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 2011 году – на тот момент ему было 13 лет.