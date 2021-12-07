Бульвар Шоубиз
 
07 декабря, 2021
 
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Melovin: Расстраивает, что к нам российским артистам ездить можно, а украинским в РФ нельзя. Хотя наши, выезжая туда, везут деньги сюда

 
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Melovin: Я же не из тех, кто тебе скажет: "Музыка вне политики"
Melovin: Я же не из тех, кто тебе скажет: "Музыка вне политики"
Фото: melovin_official / Instagram

Украинский певец Melovin в интервью, которое 6 декабря опубликовано на YouTube-канале "Украинской правды", заявил, что в РФ у него есть много фанатов, но выступать там он боится из-за опасений стать изгоем и антигероем в Украине.

"Я хотел бы, конечно, поехать там выступить, у меня там много фанов. Реально очень много. Я понимаю, что могу там собрать зал. Конечно, жду какого-то момента, когда что-то решится на этой, блин, планете и будет что-то нормальное. Потому что бесит. Реально бесит", – рассказал он.

"А что решится? Они отдадут Крым? Ты же знаешь суть конфликта?" – поинтересовалась у артиста журналистка издания.

"Конечно, знаю. Я же не из тех, кто тебе скажет: "Музыка вне политики". Я, конечно, понимаю это все. Но расстраивает, факт, что к нам российским артистам ездить с концертами можно, а украинским артистам [в РФ] нельзя – позор, "ганьба". Хотя при этом наши артисты, выезжая туда, везут деньги сюда. Они начинают кормить команды, все – сюда", – рассказал певец.

"Тогда почему ты не едешь?" – уточнила журналистка.

"Стремно. Потому что у меня есть родители. Ты же понимаешь, что сразу станешь таким антигероем в Украине и это стремно – не смочь приехать в родную страну, где тебя считают просто изгоем. И у меня внутри борется желание стать масштабнее в других странах, где тебя понимают по твоему языку, и при этом вернуться и быть изгоем в своей стране. Это так стремно просто", – признался певец.

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, война, концерт, деньги, певец, Melovin
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