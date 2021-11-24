Бульвар Шоубиз
 
24 ноября, 2021
 
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Сколько зарабатывают в сети Гвоздева, Melovin, Тринчер и другие украинские знаменитости

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Melovin публикует рекламу за $20 тыс., а Гвоздева соглашается на рекламные интеграции за 27 тыс. грн
Melovin публикует рекламу за $20 тыс., а Гвоздева соглашается на рекламные интеграции за 27 тыс. грн
Фото: ilonagvozdeva / Instagram, melovin_official / Instagram

Украинское издание "Телеграф" изучило расценки украинских знаменитостей на рекламные публикации в своих блогах в Instagram. Соответствующий материал опубликован 24 ноября на сайте издания.

Рекламные посты в микроблоге украинской певицы Златы Огневич (394 тыс. фолловеров) обходятся заказчикам в 27 тыс. грн, а рекламная интеграция в Instagram Stories певицы стоит 16 тыс. грн. За 32 тыс. грн рекламодатель может купить сразу обе публикации. 

"Чаще всего певица рекламирует услуги и товары в сфере красоты, продукты питания. Рекламные посты и истории в блоге певицы появляются не каждый день, но можно подсчитать, что недельный заработок певицы в Instagram составляет не менее 100 тыс. грн", – говорится в публикации. 

Реклама в микроблоге украинской певицы и актрисы Анны Тринчер (1,8 млн фолловеров) стоит от 25 до 48 тыс. грн. 

бычно у певицы рекламные интеграции в Stories появляются практически ежедневно. Таким образом, ее доход в неделю стартует от 175 тыс. грн", – подсчитали авторы статьи. 

Победительница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", хореограф Илона Гвоздева (318 тыс. подписчиков) берет за рекламу в сети от 16 до 27 тыс. грн. 

"Артистка рекламирует продукты питания, развлекательные услуги и товары для детей. В неделю она зарабатывает от 60 тыс. грн", – отмечается в статье.

Украинская певица MamaRika (447 тыс. фолловеров) соглашается на рекламные интеграции не менее чем за 15 тыс. грн. При этом реклама с видео обойдется ее клиентам в 28 тыс. грн. "В неделю у певицы в среднем в блоге появляются один пост и несколько рекламных Stories, а значит, ее доход от рекламы в неделю может составлять до 100 тыс. грн", – пишут авторы материала.

Украинский певец Melovin в октябре 2021 года в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" говорил, что соглашается на публикации рекламы в своем микроблоге не менее чем за $20 тыс. (538 тыс. грн). 

"Если вы видите мой Instagram, там нет никакой рекламы. Она бывает редко, потому что у меня очень большая цена за рекламу. И она большая, потому что я – это я, и к тому же я не люблю рекламу. Просто поднимаю ценник, чтобы рекламодатели не согласились", – объяснил свою позицию артист.

Теги: деньги, Instagram, Злата Огневич, Анна Тринчер, Melovin, Илона Гвоздева, MamaRika
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