"Мозги себе сделай". Тринчер показала, как ходила на консультацию по увеличению груди

Тринчер: И вот вопрос ребром – делать или нет? Фото: annatrincher_official / Instagram

"Я делаю грудь? Еще не знаю. Решаюсь на это уже несколько лет, а упорно решаюсь уже второй год! У меня долгая история с моей грудью. До 17 лет меня уверяли, что она вырастет, но меня нагло обманывали! Не помогали ни капуста, ни спорт, ничего! И вот вопрос ребром – делать или нет? Все эти приколы про изюминку, инжир и будешь такая, как все, – не работают!" – написала она в публикации.

На видео 20-летняя актриса примеряет силиконовые импланты второго с половиной и третьего размера.

"Честно? Если бы я уже делал, то делал побольше", – сказал бойфренд Тринчер, блогер Александр Волошин, который пришел на прием вместе с ней.

Подписчики посмотрели видео более 460 тысяч раз.

"Мозги себе сделай", – написала katyabishti.

"С ума сошли. Одна сделала, и все за ней. Еще детей не рожали даже, зато сиськи штампуют", – прокомментировала marigaidyk26.