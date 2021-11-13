"А целлюлитик уже виден", "Габаритная дама". Тринчер разочаровала сеть новым фото в купальнике

Публикация Тринчер собрала больше 50 тыс. лайков, а вот в комментариях подписчики указали на недостатки ее фигуры Фото: annatrincher_official / Instagram

На фото певица позирует, стоя возле бассейна, подняв правую руку вверх.

"А можно обратно? Кстати, я, по ходу, в теневом бане. Просто попробуйте отметить меня в Stories или найти быстро в поисковике", – подписала она публикацию и попросила подписчиков помочь ей выйти из блокировки в соцсети.

Фолловеры отреагировали на просьбу, поставили под ее фото больше 50 тыс. лайков, но при этом отметили, что у фигуры 20-летней Тринчер появились недостатки.

"А целлюлитик уже виден в столь раннем возрасте", – написал viktorovich_vitali.

"Габаритная дама", – прокомментировала фото abramsira1.

"А что с ногами? Как будто не твои", – оставила свой коммент anytka_190.

"Ты немного поправилась", – заметила danittaaa__.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)