"А целлюлитик уже виден", "Габаритная дама". Тринчер разочаровала сеть новым фото в купальнике

На фото певица позирует, стоя возле бассейна, подняв правую руку вверх.
"А можно обратно? Кстати, я, по ходу, в теневом бане. Просто попробуйте отметить меня в Stories или найти быстро в поисковике", – подписала она публикацию и попросила подписчиков помочь ей выйти из блокировки в соцсети.
Фолловеры отреагировали на просьбу, поставили под ее фото больше 50 тыс. лайков, но при этом отметили, что у фигуры 20-летней Тринчер появились недостатки.
"А целлюлитик уже виден в столь раннем возрасте", – написал viktorovich_vitali.
"Габаритная дама", – прокомментировала фото abramsira1.
"А что с ногами? Как будто не твои", – оставила свой коммент anytka_190.
"Ты немного поправилась", – заметила danittaaa__.
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Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.
В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".
25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях. Сейчас она встречается с блогером Александром Волошиным.