"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом

Снимок сделан перед концертным залом "Украина" в Киеве. Молодые люди целуют друг друга в губы, при этом Тринчер закинула свою оголенную ногу на бедро спутника.

"Проживаю лучшие годы своей жизни… и так всю жизнь", – подписала фото 20-летняя певица.

Пост Тринчер набрал больше 130 тыс. лайков и около 200 комментариев.

"Мне одной кажется, что на третьем фото он смотрит ей на сиськи?" – спросила пользователь с ником _.m.__alina__.m._

"Вызывайте пожарных, это фото пылает жаром", – написала alina14i.

View this post on Instagram A post shared by Анна Тринчер (@annatrincher_official)