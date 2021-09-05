"Мы с тобой зажжем все танцплощадки", "Пчелы и бабочки рулят". Павел Зибров спел дуэтом с Тринчер

Зибров: Анечка, спасибо тебе за драйв, невероятные эмоции, свежий взгляд на все Фото: pavlo_zibrov / Instagram

"Анечка, спасибо тебе за драйв, невероятные эмоции, свежий взгляд на все! Ты наполнена прекрасной энергетикой, талантливая, молодая и задорная. Спасибо за наш прекрасный дуэт. Уверен, мы с тобой зажжем все танцплощадки нашей совместной работой! Пчелы и бабочки рулят", – поблагодарил 5 сентября певицу в своем Instagram Зибров.

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Тринчер на своей странице в Instagram назвала дуэт с Зибровым коллаборацией года. Она опубликовала совместное фото с певцом, под которым он поставил четыре огненных смайла.

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