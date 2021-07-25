"Плакала каждый день". Тринчер рассказал о своих абьюзивных отношениях

Тринчер: Я ненавидела себя, его. Все было как в тумане Фото: annatrincher_official / Instagram

Блогерша рассказала о романе с мужчиной, имя которого решила не называть. С ним она несколько месяцев жила вместе. Эти отношения Тринчер называет самыми сложным в ее жизни.

"Они меня внутренне сломали. Я ненавидела себя, его. Все было как в тумане. Меня не ценили, не уважали. Я полностью растворилась в своих комплексах, которые всплыли в этих отношениях. Каждый день я просыпалась со словами: "Как же все достало". Мне было очень плохо, я плакала каждый день. Был абьюз", – поделилась актриса.

Скриншот: annatrincher_official / Instagram



Тринчер добавила, что в тот период она страдала от сонных параличей. А после того, как избранник испортил ей настроение на день рождения, Анна собрала вещи и уехала из квартиры к маме.

Скриншот: annatrincher_official / Instagram

