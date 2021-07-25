Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2021
 
Новости

"Плакала каждый день". Тринчер рассказал о своих абьюзивных отношениях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тринчер: Я ненавидела себя, его. Все было как в тумане
Тринчер: Я ненавидела себя, его. Все было как в тумане
Фото: annatrincher_official / Instagram

Украинская певица и актриса Анна Тринчер в Instagram Stories 25 июля поделилась опытом абьюзивных отношений.

Блогерша рассказала о романе с мужчиной, имя которого решила не называть. С ним она несколько месяцев жила вместе. Эти отношения Тринчер называет самыми сложным в ее жизни.

"Они меня внутренне сломали. Я ненавидела себя, его. Все было как в тумане. Меня не ценили, не уважали. Я полностью растворилась в своих комплексах, которые всплыли в этих отношениях. Каждый день я просыпалась со словами: "Как же все достало". Мне было очень плохо, я плакала каждый день. Был абьюз", – поделилась актриса.

Скриншот: annatrincher_official / Instagram
Скриншот: annatrincher_official / Instagram

Тринчер добавила, что в тот период она страдала от сонных параличей. А после того, как избранник испортил ей настроение на день рождения, Анна собрала вещи и уехала из квартиры к маме.

Скриншот: annatrincher_official / Instagram
Скриншот: annatrincher_official / Instagram

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

Теги: Аня Тринчер, актриса
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
25 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
25 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Плакала каждый день". Тринчер рассказал о своих абьюзивных отношениях
"Плакала каждый день". Тринчер рассказал о своих абьюзивных отношениях
"Неаппетитные блины", "Шпагат не пригодился". Волочкова в бикини позировала в бассейне
"Неаппетитные блины", "Шпагат не пригодился". Волочкова в бикини позировала в бассейне
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
Свитолина заявила, что будет выступать на соревнованиях под своей фамилией, а не мужа
Свитолина заявила, что будет выступать на соревнованиях под своей фамилией, а не мужа
30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера
30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера
Муж звезды "Крепостной" устроил драку в Киеве
Муж звезды "Крепостной" устроил драку в Киеве
"Глазами жены". Бабкин позировал на фото в одном полотенце
"Глазами жены". Бабкин позировал на фото в одном полотенце
В имении Бейонсе и Jay-Z случился пожар. СМИ пишут, что внутри нашли канистру с бензином
В имении Бейонсе и Jay-Z случился пожар. СМИ пишут, что внутри нашли канистру с бензином
  Солист "Коррупции" Крупин признался, поддерживает ли отношения с экс-возлюбленной Дашей Астафьевой
  Солист "Коррупции" Крупин признался, поддерживает ли отношения с экс-возлюбленной Дашей Астафьевой
Звезда "Крепостной" Сагайдачная засветила ягодицы в бикини
Звезда "Крепостной" Сагайдачная засветила ягодицы в бикини
25 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
25 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Ярославский поделился рецептом ленивых вареников
Ярославский поделился рецептом ленивых вареников
  Актриса "Квартала 95" Кравец рассказала, почему вышла на сцену на костылях
  Актриса "Квартала 95" Кравец рассказала, почему вышла на сцену на костылях
  "Боялась всего". Вайкуле рассказала о депрессии из-за карантина
  "Боялась всего". Вайкуле рассказала о депрессии из-за карантина
Семилетнего сына Стаса Пьехи, которого избила соседка, выписали из больницы
Семилетнего сына Стаса Пьехи, которого избила соседка, выписали из больницы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS