"Шикарный огород", "Какой бравый хозяин". Зибров показал, как полет грядки и собирает огурцы с кабачками

Зибров уверяет, что в перерыве между концертами и съемками занимается домашним хозяйством Фото: pavlo_zibrov / Instagram

"Перерывы между съемками и концертами выглядят так, полный релакс. Дианка ловит моменты и выдает мне на память такие видео. Делюсь с вами!" – подписал видоролик Зибров.

Пост певца набрал больше 4 тыс. просмотров.

"Круто. У вас есть домашняя голубика?" – поинтересовалась в комментариях пользователь с ником lili_llili19. "Да!" – ответил ей Зибров.

"Какой бравый хозяин", – похвалил певца valelove32.

"Ну шикарный огород. А у меня почему-то все запаздывает на пару недель: помидоры еще недоспили, а с кабачками вообще не понимаю, засеял в восемь раз больше, а уродило в 10 раз меньше, или это год такой", – посетовал zirkova_mavpa.

Зибров ответил, что это все из-за погоды: "Сильные дожди, потом +40, затем ветер, который все вырывал. У нас побило много фруктов, к сожалению".

View this post on Instagram A post shared by Павло Зібров (@pavlo_zibrov)