"Это райский сад просто. Ням-ням, мур-мур". Зибров встретился с обладательницей самой большой груди в Украине. Видео

За несколько часов ролик с участием Зиброва набрал больше 7 тыс. просмотров Фото: pavlo_zibrov / Instagram

"Ох уж эти усы", – подписала видео модель с 15-м размером груди.

В ролике Кузнецова говорит, что "загорает возле лимонов" и вдруг в кадре появляется Зибров. "А-а-ах! Самый очаровательный мужчина Украины! Какие усы!" – произносит модель, на что Зибров, глядя на ее декольте, отвечает: "Это райский сад просто. Райский сад. Ням-ням, мур-мур…"

За несколько часов ролик набрал больше 7 тыс. просмотров.

"Ну к тебе невозможно не подойти", – прокомментировала видео Кузнецовой пользователь с ником __anonimka_03.

"Это не усики, а пропуск в…" – считает _moms_friends__son.

"Видео получилось просто огонь, вы классные", – написала vitalkiina.

View this post on Instagram A post shared by МИЛА КУЗНЕЦОВА, MISS WORLD * (@mila_kuznetsova10)