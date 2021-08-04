Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
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"Фото – бомба", "Просто слепну от такой красоты". Модель с 15-м размером груди предстала в откровенном декольте

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"Образ может свести с ума любого", отреагировали на новое фото Милы Кузнецовой ее подписчики в соцсети
"Образ может свести с ума любого", – отреагировали на новое фото Милы Кузнецовой ее подписчики в соцсети
Фото: mila_kuznetsova10 / Instagram

Plus-size-модель и обладательница самой большой груди в Украине Мила Кузнецова 3 августа обнародовала в Instagram свое новое фото, на котором предстала в образе Харли Квин – отрицательной героини американских комиксов и мультсериала "Бэтмен".

На снимке у Кузнецовой яркие розово-голубые тени, как у героини комиксов, кончики волос окрашены в эти же цвета. Модель позирует в черной майке с глубоким декольте, из которой виден бюстгальтер 15-го размера.

Фото Кузнецовой набрало почти 6 тыс. лайков.

"Ух, какая ты красивая! Фото – бомба", – написала v_i_k_t_o_r_i_a_0204_.

"Я просто слепну от такой красоты", – прокомментировала __anonimka_03.

"Образ может свести с ума любого", – призналась _olga.sergeevna07.

 

Контекст:

Мила Кузнецова родилась в 1988 году в Киеве. Она была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Ранее говорилось, что она является обладательницей груди 13-го размера. Например, такая информация подавалась в программе "ЖВЛ" на "1+1". Сама Кузнецова заверила, что ее бюст 15-го размера.

Кузнецова работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

Теги: грудь, бюстгальтер, декольте, Мила Кузнецова, plus size модель, бюст
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