"Фото – бомба", "Просто слепну от такой красоты". Модель с 15-м размером груди предстала в откровенном декольте

"Образ может свести с ума любого", – отреагировали на новое фото Милы Кузнецовой ее подписчики в соцсети Фото: mila_kuznetsova10 / Instagram

На снимке у Кузнецовой яркие розово-голубые тени, как у героини комиксов, кончики волос окрашены в эти же цвета. Модель позирует в черной майке с глубоким декольте, из которой виден бюстгальтер 15-го размера.

Фото Кузнецовой набрало почти 6 тыс. лайков.

"Ух, какая ты красивая! Фото – бомба", – написала v_i_k_t_o_r_i_a_0204_.

"Я просто слепну от такой красоты", – прокомментировала __anonimka_03.

"Образ может свести с ума любого", – призналась _olga.sergeevna07.

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