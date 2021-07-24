Бульвар Шоубиз
 
24 июля, 2021
 
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"Так бы и обнял!" Модель с 15-м размером груди потрясла соцсеть фото в красном бикини

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"Смотри по сторонам с любовью", посоветовала своим подписчикам Мила Кузнецова
"Смотри по сторонам с любовью", – посоветовала своим подписчикам Мила Кузнецова
Фото: mila_kuznetsova10 / Instagram

Украинская plus-size-модель и обладательница самой большой груди в стране Мила Кузнецова обнародовала в Instagram свое фото в ярко-красном бикини. На нем обладательница 15-го размера груди позирует на высоких шпильках на крыше здания.

"Смотри вперед с надеждой. Назад – с благодарностью. Вверх – с верой. По сторонам – с любовью", – подписала снимок 33-летняя модель.

За сутки фото Кузнецовой набрало около 8 тыс. лайков и почти 200 комментариев.

"Совершенно потрясающе", – прокомментировал снимок англоязычный пользователь с ником hcjohn33.

"Девушка, да вы ослепительно прекрасны. Крутой купальник", – написала __m.a.l.i.n.k.a__k.b.

"Золотые слова. Ты не только очень красивая, но и мудрая", – считает vikulka2143.

"Мила, ты так классно выглядишь в красном купальнике! Так бы и обнял тебя, такую красивую!" – признался andriiogiienko.

Контекст:

Мила Кузнецова родилась в 1988 году в Киеве. Она была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Ранее говорилось, что она является обладательницей груди 13-го размера. Например, такая информация подавалась в программе "ЖВЛ" на "1+1". Сама Кузнецова заверила, что ее бюст 15-го размера.

Кузнецова работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

Теги: модель, грудь, бикини, декольте, Мила Кузнецова, plus size модель
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