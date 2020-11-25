"Это вульгарно", "Ну и дыньки", "Они такие большие!". Пышногрудая Кузнецова выставила на обозрение бюст 15 размера

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Подписчики прокомментировали пост.
"Ну и дыньки", – написал iudakov618.
"Они такие большие!" – отметил beelez75.
"Это вульгарно", – заявила anna.buza0.
Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Ранее говорилось, что она является обладательницей груди 13-го размера. Например, такая информация подавалась в программе "ЖВЛ" на "1+1". Сама Кузнецова заверила, что ее бюст 15 размера.
Кузнецова работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.
Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.