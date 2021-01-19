Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь

23-летня Диана Зиброва – единственная дочь украинского певца Павла Зиброва.

Дочь Павла и Марины Зибровых Диана родилась в 1997 году Фото: pavlo_zibrov / Instagram

Украинский певец Павел Зибров в интервью, которое 19 января опубликовано на сайте "Факты", заявил, что 23-летняя дочь Диана Зиброва в настоящее время работает его концертным директором и пресс-секретарем.

"Диана сделала замечательный коллаж из моих выступлений, которые телеканалы показывали в новогодне-рождественский период", – сообщил он, рассказывая о своем творчестве.

Артист подчеркнул, что в последнее время избегает писать минорные песни.

"Нужны веселые, под которые можно танцевать и отдыхать", – рассказал Зибров.

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского. В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного.

С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва. В этом же году он женился. В 1997-м супруга певца Марина Зиброва родила ему дочь Диану. От первого брака у нее есть сын Александр (1982), а у Зиброва – сын Сергей (1983).