"Вижу, у нее такие безумные глаза. Начала ругаться". Зибров рассказал о ссоре с женой, после которой полтора месяца спал на кухне

По словам украинского певца Павла Зиброва, однажды он хотел сделать к приезду супруги Марины сюрприз, но результат ее сильно расстроил.

Украинский певец Павел Зибров 13 декабря в Instagram рассказал, что дважды сбривал усы, которые являются частью его имиджа.

"После консерватории призвали в ряды Советской армии, мне был 21 год. Тогда всех побрили и усы сбрили, очень переживал. Было страшно и необычно – и я, и не я, но что поделаешь? Пережил", – написал он.

По словам артиста, спустя 14 лет он сам решился сбрить усы, чтобы сделать сюрприз жене Марине, которая тогда уехала в гости к родителям.

"В 35 сам дурку свалял. Думаю: "Надо обновиться, буду молодым" – взял лезвие и срубил усы!" – поделился воспоминаниями певец.

Зибров рассказал, что, когда поехал встречать супругу на вокзал, она его сперва не узнала.

"Прошла метров пять, а потом возвращается. Вижу, у нее такие безумные глаза. Начала ругаться. Хотел сюрприз сделать – вот и сделал, что полтора месяца спал на кухне, пока не вернулись усы", – подытожил Зибров.

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Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского. В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного.

С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва. В этом же году он женился. В 1997-м супруга певца Марина Зиброва родила ему дочь Диану. От первого брака у нее есть сын Александр (1982).