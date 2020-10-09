"Купайтесь в щасті". Зибров выпустил новую песню. Аудио
Украинский певец Павел Зибров на своем YouTube-канале презентовал песню "Купайтесь в щасті". Авторы песни – композитор Ростислав Галаган и поэт Игорь Блоцкий. "Мне очень приятно, что мое творчество популярно за пределами Украины. Белорусский и украинский авторы предложили уже второй раз свою работу (первая – "Самая любимая"), но на русском языке. Я попросил сделать перевод и получилось очень круто. Любой хит строится на двух – трех ключевых фразах, которые запоминаются слушатель, это зерно. В этой песне словами "Купайтесь в щасті, тоніть в коханні", – отметил певец. Композицию сопроводили снимком певца, представляющим собой коллаж из четырех его изображений, который сделала дочь певца Диана.
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