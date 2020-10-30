"Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
Украинский певец Павел Зибров на своем YouTube-канале презентовал танцевальный ремикс песни "Купайтесь в щасті", оригинальную версию которой представил три недели назад. Как рассказали изданию "ГОРДОН" в пресс-службе Зиброва, ему написал в директ молодой человек, представившийся как KrayOne, с предложением сделать танцевальный трек, который настраивал бы на положительные вибрации. Певец согласился. "Три недели мы онлайн советовались, выбирали биты и различные эффекты, а KrayOne воплощал и добавлял свои фишки. Я рад, что песня получила новое молодежно-танцевальное звучание, под эти биты станцует каждый, я уверен!" – прокомментировал премьеру ремикса Зибров.
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