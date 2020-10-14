"Безусый Павел Зибров, который принимает присягу". Певец опубликовал архивное фото

Украинский певец Павел Зибров показал, как выглядел в возрасте 23 лет.

Украинский певец Павел Зибров на своей странице в Instagram разместил собственное фото, сделанное во времена его службы в армии.

"Дорогие друзья, сегодня с фото вас приветствует 23-летний безусый Павел Зибров, который принимает присягу. Примите искренние поздравления с праздниками – Днем защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы! Эти праздники неразрывно связаны между собой, ведь Божья Матерь – это заступница и покровительница наших казаков. От всего сердца желаю вам здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного согласия, радости и добра, мирного неба и благополучия! Купайтесь в счастье, и пусть Пресвятая Богородица всегда оберегает ваш дом!" – написал он.

День защитника Украины и Покров Богородицы празднуются 14 октября.

Павел Зибров родился 22 июня 1957 года. Ему было присвоено звание народного артиста Украины в 1996 году.