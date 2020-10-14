"Безусый Павел Зибров, который принимает присягу". Певец опубликовал архивное фото

Украинский певец Павел Зибров на своей странице в Instagram разместил собственное фото, сделанное во времена его службы в армии.
"Дорогие друзья, сегодня с фото вас приветствует 23-летний безусый Павел Зибров, который принимает присягу. Примите искренние поздравления с праздниками – Днем защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы! Эти праздники неразрывно связаны между собой, ведь Божья Матерь – это заступница и покровительница наших казаков. От всего сердца желаю вам здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного согласия, радости и добра, мирного неба и благополучия! Купайтесь в счастье, и пусть Пресвятая Богородица всегда оберегает ваш дом!" – написал он.
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Дорогі друзі, сьогодні з фото вас вітає 23-річний, безвусий Павло Зібров, який приймає присягу. * Прийміть щирі вітання зі святами – Днем захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці! * Ці свята нерозривно пов’язані між собою, адже Божа Матір - це заступниця і покровителька наших козаків. * Від усього серця бажаю вам здоров’я і довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди, радості і добра, мирного неба та благополуччя! * Купайтесь в щасті і нехай Присвята Богородиця завжди оберігає ваш дім!
День защитника Украины и Покров Богородицы празднуются 14 октября.
Павел Зибров родился 22 июня 1957 года. Ему было присвоено звание народного артиста Украины в 1996 году.