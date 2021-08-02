"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию

"Друзья, привет! Немного выпал из Instagram, готовлю для вас много интересного! Сегодня хочу поделиться фото с фотосессии, которая запала мне в душу. Так много разных сторон открыла", – написал 64-летний исполнитель и предложил подписчикам выбрать лучший снимок.

Пост певца собрал около 1,5 тыс. лайков и несколько десятков комментариев. Пользователи соцсети не смогли определиться с лучшей фотографией, отдавая предпочтение всей фотосессии в целом.

"В стиле Квентина Тарантино", – оценила образ Зиброва, представленный на седьмом снимке, подписчица с ником lyalkova_ukraina.

"Паша, ты разбойник!" – написала vira_revenko.

"Это невозможно выбрать…" – посчитала kristina_mokhniak.

"Это секс", – заключила dar.sh.7127.

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