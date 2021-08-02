Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2021
 
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"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию

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Поклонники сравнили новый образ Павла Зиброва с образом американского режиссера, продюсера и актера Квентина Тарантино
Поклонники сравнили новый образ Павла Зиброва с образом американского режиссера, продюсера и актера Квентина Тарантино
Фото: pavlo_zibrov / Instagram

Украинский певец Павел Зибров снялся в новой фотосессии. На своей странице в Instagram он выложил 10 фотографий в разных образах – от снимка в полуспортивном стиле (джинсы и кроссовки) до классики (темный костюм или рубашка с кружевным воротником).

"Друзья, привет! Немного выпал из Instagram, готовлю для вас много интересного! Сегодня хочу поделиться фото с фотосессии, которая запала мне в душу. Так много разных сторон открыла", – написал 64-летний исполнитель и предложил подписчикам выбрать лучший снимок.

Пост певца собрал около 1,5 тыс. лайков и несколько десятков комментариев. Пользователи соцсети не смогли определиться с лучшей фотографией, отдавая предпочтение всей фотосессии в целом.

"В стиле Квентина Тарантино", – оценила образ Зиброва, представленный на седьмом снимке, подписчица с ником lyalkova_ukraina.

"Паша, ты разбойник!" – написала vira_revenko.

"Это невозможно выбрать…" – посчитала kristina_mokhniak.

"Это секс", – заключила dar.sh.7127.

Контекст:

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского. В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного.

С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва. В этом же году он женился. В 1997-м супруга певца Марина Зиброва родила дочь Диану – она работает концертным директором у своего отца.

От предыдущих браков у Марины Зибровой есть сын Александр (1982), а у Зиброва – сын Сергей (1983).

Теги: Павел Зибров, Квентин Тарантино, фотосессия, певец, фото
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