"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию

"Друзья, привет! Немного выпал из Instagram, готовлю для вас много интересного! Сегодня хочу поделиться фото с фотосессии, которая запала мне в душу. Так много разных сторон открыла", – написал 64-летний исполнитель и предложил подписчикам выбрать лучший снимок.
Пост певца собрал около 1,5 тыс. лайков и несколько десятков комментариев. Пользователи соцсети не смогли определиться с лучшей фотографией, отдавая предпочтение всей фотосессии в целом.
"В стиле Квентина Тарантино", – оценила образ Зиброва, представленный на седьмом снимке, подписчица с ником lyalkova_ukraina.
"Паша, ты разбойник!" – написала vira_revenko.
"Это невозможно выбрать…" – посчитала kristina_mokhniak.
"Это секс", – заключила dar.sh.7127.
View this post on Instagram
Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского. В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного.
С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва. В этом же году он женился. В 1997-м супруга певца Марина Зиброва родила дочь Диану – она работает концертным директором у своего отца.
От предыдущих браков у Марины Зибровой есть сын Александр (1982), а у Зиброва – сын Сергей (1983).