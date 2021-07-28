"Придет женщина, обнажит грудь и достигнет успеха". Зибров рассказал, как стать успешной звездой

"Это так кажется, что придет женщина, обнажит ручку, грудь, ножки и достигнет успеха. На каком-то моменте может возникнуть симпатия, но это 1–2 процента. Чтобы стать успешной звездой, нужно, во-первых, чтобы мама с папой дали первое зерно, господь бог дал второе зерно (очень важно, как поцеловал ножку, ручку) и третье – это желание побеждать", – заявил артист, отвечая на вопрос журналистов, кому сложнее добиться успеха – мужчинам или женщинам.

Зибров также подчеркнул, что успех во многом зависит от окружения.

"Повезет, если ты возьмешь хорошего педагога, и он тебя понимает, и ты его понимаешь. Я благодарен судьбе, что в свое время у меня был хороший педагог, который сделал из меня оперного певца. Вот он просто поставил мне вокальную технику, и я могу петь по 8–10 часов", – резюмировал артист.