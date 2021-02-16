Украинский певец Павел Зибров сыграл в украинском телесериале самого себя.

Зибров: Какая свадьба без Зиброва и драки? Фото: pavlo_zibrov / Instagram

Украинский певец Павел Зибров снялся в украинском сериале. Об этом он сообщил 16 февраля в Instagram, разместив фото и видео со съемочной площадки.

В ролике, который обнародовал певец, он запечатлен в момент появления на свадьбе с костюмом в руках. Зибров представляется в кадре своим настоящим именем.

"Какая свадьба без Зиброва и драки? На днях отснялся во второй части телесериала "Прибулець", который выходит этой весной на телеканале ТЕТ", – написал артист.

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Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского. В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного.

С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва. В этом же году он женился. В 1997-м супруга певца Марина Зиброва родила дочь Диану – она работает концертным директором у своего отца.

От первого брака у Марины Зибровой есть сын Александр (1982), а у Зиброва – сын Сергей (1983).